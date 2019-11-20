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  3. Van'da motorin yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Van'da motorin yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Van'da motorin yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde motorin yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ercan Varol yönetimindeki 21 FZ 467 plakalı tır, Edremit ilçesinde seyir halindeyken devrildi.

Kazada, sürücü Varol ve araçtaki İbrahim Yavuz Doğan yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın tankerindeki tonlarca motorinin yola döküldüğü kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Yangın ihtimaline karşı önlem alan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

AA


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