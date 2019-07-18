Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7076
  • 6,4206
  • 259.909
  • 100396
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

 Van’ın Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. 

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gülşen ve Azur Benan'ın alışveriş keyfi
Demet Akalın bombayı patlattı! 'Benim konserime mi getirdin'
Ünlü oyuncu paylaştı kimse inanamadı
Burcu fena patladı: Şoke eden yöntemlerle...
Şarkıcı Berkay 2. kez baba oldu! Hoş geldin Zeynep
<p>Güney Afrika’da safari yapmak için yola çıkan turistlerin karşısına çıkan fil, turistlerin bulund

Fil, Safari Aracına Saldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erbil’de restorana silahlı saldırı! Türk diplomat şehit oldu, 2 diplomat yaralı

2 hafta boyunca yumurtanın beyazını tüketirseniz ne olur?