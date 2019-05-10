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  3. Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak avlanılan bin 950 kilogram inci kefali ile 1 tekne ve 550 metre manyat tipi ağ ele geçirildi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali için neslinin korunması amacıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı getirildi. Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Koruma, Edremit ve Erciş Sahil Bot Timleri, hem karadan, hem de havadan drone'la kaçak avcılara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Van Gölü kıyısında durdurulan araçta, bin 950 kilo inci kefali, 1 tekne, 550 metre manyat tipi ağ ele geçirdi. Ele geçirilen balık ve malzemeler Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, 500 metre manyat tipi ağ ile 1 saat içerisinde 10 tona yakın balığın avlanabileceğini, bunun için büyük bir kıyımın önüne geçildiği bilgisini verdi.

DHA

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