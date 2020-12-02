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  • Van'da ilginç görüntüler: Genç kadın ayakta durmakta güçlük çekti, çığlık çığlığa arabaların üzerine yattı
02 Aralık 2020 Çarşamba 16:50 | Son Güncelleme:

Van'da ilginç görüntüler: Genç kadın ayakta durmakta güçlük çekti, çığlık çığlığa arabaların üzerine yattı

DHA

Van'da madde ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan genç kadınla ilgili polis ekiplerinin bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtilirken, uyarı ve işlemlere rağmen yine aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi.

Van'ın en işlek caddelerinden birinde cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 

DHA'da yer alan habere göre, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan, hatta bazen yola yatıp, bazen de otomobillerin ön kaportasına uzanarak trafiği engelleyen kadın cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada yer aldı.

 Görüntülerdeki kadının uyarılara ve hakkındaki işlemlere rağmen zaman zaman yine caddeye çıktığı ve kendisine yine müdahale edildiği öğrenildi. Gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin kadınla ilgili bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtildi. 

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