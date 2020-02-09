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Van'da eğitime kar engeli

Van'da eğitime kar engeli

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada okulların tatil edildiğini açıkladı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."


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