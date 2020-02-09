Van'da eğitime kar engeli
Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada okulların tatil edildiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."