Van'da eğitime kar engeli

Van Valiliğinden yapılan açıklamada okulların tatil edildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."