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  3. Van'da aranan 16 şüpheli yakalandı

Van'da aranan 16 şüpheli yakalandı

Van'da aranan 16 şüpheli yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 16 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek, hırsızlık, yaralama, 5607 ve 4733 Sayılı Kanunlara muhalefet, dolandırıcılık ve mühür bozma suçlarından aranan, aralarında 1 cezaevi firarisinin de bulunduğu 16 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA

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