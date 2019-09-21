Van'da aranan 16 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek, hırsızlık, yaralama, 5607 ve 4733 Sayılı Kanunlara muhalefet, dolandırıcılık ve mühür bozma suçlarından aranan, aralarında 1 cezaevi firarisinin de bulunduğu 16 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA