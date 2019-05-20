Van'da 77 kaçak göçmen yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada; Gürpınar, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde 59 Afganistan, 15 Pakistan,1 Irak ve 2 İran uyruklu toplam üzere 77 yabancı uyruk şahıs yakalandığı belirtildi. Olaylarla ilgili olarak yakalanan 77 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, bir kişinin de tutuklandığı belirtildi.

İHA