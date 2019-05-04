Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Vanalar kapatıldı... İstanbul'da doğal gaz borusu patladı!

Vanalar kapatıldı... İstanbul'da doğal gaz borusu patladı!

Vanalar kapatıldı... İstanbul'da doğal gaz borusu patladı!

Sarıyer’de alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesi ile yapılan kazı esnasında doğal gaz boru hattı patladı.

Olay, saat 00:30 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesinin çalışma yaptığı esnada doğal gaz boru hattına zarar verdi.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine doğal gaz ekipleri sevk edildi. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, polis ekipleri tarafından yola dubalar konularak Kemerburgaz - Göktürk yolu araç trafiğine kapatıldı.

VANALAR KAPATILARAK SIZINTI ÖNLENDİ

Alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesinin çalışma yaptığı esnada doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu olay yerine sevk edilen İGDAŞ ekipleri tarafından doğal gaz vanası kapatılarak gaz sızıntısı önlendi. Boru hattındaki gaz tahliye çalışmaları esnasında yüksek ses oluştu.

Kazı esnasında patlamanın olduğu doğal gaz boru hattındaki gazın tamamen tahliye edilmesinin ardından onarım çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Yıldız Savaşları'nın oyuncusu hayatını kaybetti
Alina Boz'dan yüzük cevabı!
Hindustantimes gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Kasırga Uyarı Birimi, Hindist

Son Dakika... İşte Hindistan´ı Yerle Bir Eden Kasırga

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova

Manisa'da kedi operasyonu