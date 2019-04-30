Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,954
  • 6,6767
  • 245.957
  • 95.490
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Van merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Van merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Van merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul, Ankara, Edirne, Bolu, Kastamonu, Konya ve Amasya illerinde başlatılan FETÖ operasyonunda 3'ü subay 6'sı astsubay, 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüphelinin Van Emniyeti´ndeki işlemleri sürüyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla, haklarında ifade ve teşhis bulunan örgüt üyesi 10 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Van merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Bolu, Kastamonu, Konya ve Amasya'da yapılan operasyonlarda 3'ü subay, 6'sı astsubay, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Dilber Ay'dan geriye acı dolu hayat öyküsü kaldı
Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez evlendi
Gigi Hadid Şöhretle Nasıl Başa Çıktığını Anlattı
Can Yaman askere mi gidiyor?
Burak Sağyaşar mesleği bıraktı mı?
'Zorunda mıyım?' Dilber Ay canlı yayında katıldığı programda Cüneyt Özdemir ile yaşadığını diyalogla

Dilber Ay Cüneyt Özdemir´le Yaşadığı Diyalogla Tarihe Geçmişti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA Başkanı’ndan meteor uyarısı

IDEF 2019 başladı: İşte yerli ve milli silahlarımız