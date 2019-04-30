Van merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla, haklarında ifade ve teşhis bulunan örgüt üyesi 10 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Van merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Bolu, Kastamonu, Konya ve Amasya'da yapılan operasyonlarda 3'ü subay, 6'sı astsubay, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)