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  3. Van Gölü'nde 850 metre misina ağı ele geçirildi

Van Gölü'nde 850 metre misina ağı ele geçirildi

Van Gölü'nde 850 metre misina ağı ele geçirildi

Van Gölü'nün kıyı kesiminde iki farklı noktada göle atılmış 850 metre misina ağı ile bu ağlara takılan 200 kilo inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin korunması amacıyla 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı nedeniyle güvenlik güçlerinin önlemleri sürüyor. Jandarma karadan devriye görevi yürütüp, havadan drone ile takip yaparken, Sahil Bot timleri ise gölde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Erciş ilçesindeki denetimlerde, Van Gölü'nün kıyı kesiminde iki farklı noktada göle atılmış 850 metre ağ ile ağlara takılmış 200 kilo inci kefali ele geçirdi. 

Ele geçirilen misina ağı ve balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim edildi.

(DHA)

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