Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9887
  • 6,5742
  • 301.035
  • 122402
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Van Bahçesaray'da çığ felaketinin ardından arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Van Bahçesaray'da çığ felaketinin ardından arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Van Bahçesaray'da çığ felaketinin ardından arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede çığ altındaki bir itfaiye erini arama çalışmaları devam ediyor. 

Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden arama kurtarma ekipleri ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çalışmaya başlamaya karar verdi.

Ekipler, bölgedeki etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına rağmen çığ altındaki itfaiye erinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van-Bahçesaray yolu üzerinde güvenlik önlemi alan Görentaş Jandarma Karakolu ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle sivil araçların bölgeye gitmesine izin vermedi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, vatandaşlar araçlarıyla güvenli bölgede bekletiliyor. 

(AA)


'Bilmediğiniz çok şey var'
Mahcup tavırlar aşkı ele verdi!
Yemin'in Reyhan'ı sosyal medyanın gündeminde!
Tolga Sarıtaş'tan 'Çukur' açıklaması
Hakan Ural'dan Seda Akgül açıklaması
<p>Giresun´da merkeze bağlı Duroğlu Beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kaymasında can

Giresun-Dereli Karayolunda Toprak Kayması Meydana Geldi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türk Kaplanı'nın taliplileri artıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları