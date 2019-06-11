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11 Haziran 2019 Salı 15:29 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 15:31

Karabük Valiliği'nden vatandaşlara yağış uyarısı

Karabük Valiliği'nden vatandaşlara yağış uyarısı

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Karabük çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, “Bugün öğleden sonra Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

İHA

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