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  3. Valilik açıkladı! Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Valilik açıkladı! Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Valilik açıkladı! Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı. Araçlar tedbir amaçlı olarak Karlıova ilçesinde bekletiliyor.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova-Erzurum arası bölümünde yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Karlıova'dan Erzurum istikametine giden araçlar, tedbir amaçlı olarak Karlıova ilçesinde bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent genelinde de 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması aralıksız devam ediyor.

(AA)


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