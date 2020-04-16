Uzmanlardan peş peşe depremler sonrası uyarı! 'Hatay'daki sarsıntılar Kıbrıs'ı tetikler'

EMRE ÖZTÜRK



AKŞAM’a konuşan uzmanlar, Doğu Anadolu ve Ölü Deniz faylarıyla Helen Yayı ortasında bulunan kentteki sarsıntıları yorumladı.

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım: Elazığ depremi Helen Yayı adlı tektonik alanı tetikledi. Son depremler Lazkiye açıklarında, Helen Yayı’nın doğu ucunda. Önümüzdeki aylarda Kıbrıs’ın güneyinde 6 şiddetinde deprem bekliyorum.

Prof. Dr. Namık Çağatay: “Hatay üç fay hattının sınırında. Elazığ’daki 6.8’lik depremin Bingöl ve Adıyaman’a uzanan bölgeyi tetiklemesi bekleniyor. Ama son deprem Kıbrıs Yayı dediğimiz fayla ilgili.”