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  3. Fark edince koleksiyonuna ekledi! Bu 100 lira diğerlerinden biraz farklı

Fark edince koleksiyonuna ekledi! Bu 100 lira diğerlerinden biraz farklı

Fark edince koleksiyonuna ekledi! Bu 100 lira diğerlerinden biraz farklı

Müşterisiyle yaptığı alışveriş sonrasında eline aldığı parayı inceleyen Mutlu Karakaya ilginç bir an yaşadı. Elindeki 100 lirada bir sıfırın eksik yazıldığını fark eden Karakaya, bu parayı koleksiyonuna ekledi.

 Pendik'de esnaflık yapan Mutlu Karakaya'nın başından geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay geçti. Dükkanda alışveriş yapan bir müşteri, Karakaya'ya 100 liralık banknot verdi. Eline aldığı banknotta 100 lira yerine 10 lira yazdığını fark eden Karakaya şaşkınlığa uğrayarak paranın sahte olduğunu sandı. Paranın sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak için test yapan Karakaya elindeki paranın gerçek olduğunu anladı. Çevredeki birkaç esnaf tanıdığına parayı gösteren Karakaya ile arkadaşları, yaptıkları testler sonucunda paranın gerçek olduğuna kanaat getirdi. Para koleksiyonu yaptığını belirten Karakaya, üzerinde 10 yazan 100 liralık bu banknotu para koleksiyonuna ekledi.

  Mutlu Karakaya olayla ilgili olarak, “Sabah alışverişi esnasında müşterimden bu parayı aldım. Aldığım zaman hemen dikkatimi çekti, bir sıfırının olmadığını fark ettim. Paranın orijinal olup olmadığını kontrol ettim, orijinal olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle bu Merkez Bankası basım hatasıdır dedim. Ben de para koleksiyonu olan bir esnafım, dikkatimi çekti sakladım. Belki koleksiyonerlerin dikkatini çeker diye düşündüm. Para gelince hemen dikkatimi çekti. Sahteliğinden çok şüphelendim. Burada 3 5 esnaf arkadaşımıza da gösterdim. Fakat orijinal olduğunu onlar da teyit etti. Baya araştırdık, ışınlı cihazlara da tuttuk. Ben parayı sakladım koleksiyonumun içerisine koyarım dedim” şeklinde konuştu.

(İHA)

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