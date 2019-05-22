Uyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurdu

Avcılar Bahçeşehir-Esenyurt Yanyolu üzerinde bulunan bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan S.A., sitenin bahçesinde uyuyan köpeğe yaklaşarak elindeki süpürge ile köpeğin başına vurdu. Köpek aldığı darbenin ardından sitenin bahçesinden kaçarak uzaklaştı. S.A.'nın köpeğe acımasızca vurması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DHA