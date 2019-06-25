Uyuşturucudan kurtulup Mira'yla hayata bağlandılar

Batman’da tanışan ve ikisi de uyuşturucu bağımlısı olan Fatih (27) ile Ayşenur Yüzügüler (24) çifti 2014’de evlenerek Antalya’ya yerleşti. Anne olmayı çok isteyen genç kadın, madde kullanımından kaynaklı iki kez düşük yaptı. Uyuşturucu nedeniyle önce ailelerini kaybeden sonra da maddi olarak çöken çift, 6 ay sokaklarda yatıp kalktı.

‘Bebeğin olmaz' dediler

Doktorların eşine çocuk sahibi olamayacağını söylediğini belirten Fatih Yüzügüler, “Madde bağımlılığının kaderimiz olduğunu ve bununla artık öleceğimize inanmıştık. Ama sonra bağımlıların birbirlerine yardım ettiği ‘Sen varsan, biz de varız’ adlı dernekle tanıştık” dedi. 10 yıldır bağımlılık tedavisi gören çift, çocuk sahibi olmak için birlikte mücadele etti. Tedavi sürecinde tahliller temiz çıktı. Çok geçmenden genç kadın yeniden hamile kaldığını öğrendi. 5 gün önce ise umutla bekledikleri ‘Mira’ bebek dünyaya geldi. Anne olan Ayşenur Yüzügüler, mutluluğunu şöyle dile getirdi: “Maddeyi bıraktıktan sonra yaşamım farklı oldu. Bebek geldikten sonra tamamen değişti. Bir şey insanı hayata bağlar ya o da beni hayata daha çok bağladı. Uykusuz kalıyorum ama gülümsemesi herşeye değiyor.”

Bağımlılık ömür boyu süren bir hastalık

Madde bağımlılarına seslenen Fatih Yüzügüler, “Bu ömür boyu süren bir rahatsızlık. Sadece kandan uyuşturucunun temizlenmesiyle biten bir şey değil. Önceden birisi ölse umurumda olmazdı. Bütün hislerim körelmişti ama şu anda bir arkadaşımla oturup içtiğim çaydan tat alabiliyorum” diye konuştu.