Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7645
  • 6,5672
  • 265.202
  • 95.491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Uyuşturucu yılda yarım milyondan fazla hayata mal oluyor

Uyuşturucu yılda yarım milyondan fazla hayata mal oluyor

Uyuşturucu yılda yarım milyondan fazla hayata mal oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Yury Fedotov, uyuşturucu kullanımının, toplumları sağlık, güvenlik ve sosyal konularda olumsuz etkileyen ciddi bir problem olduğuna işaret ederek, yılda yarım milyondan fazla insanın yaşamına mal olan bu sorunun başta aileler olmak üzere toplumun geneline çok büyük zarar verdiğine işaret etti.

BM Viyana Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Fedotov'un "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü"ne ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Fedotov, uyuşturucu ile mücadelenin küresel ölçekte yürütülmesinin önemini vurgulayarak, sorunun çözümü için bütüncül yaklaşımların hayata geçirilmesi gerektiğini, bunun için hukuk, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilişkili kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Uyuşturucu kullanımı, halk sağlığı, güvenliği ve sosyal sorunların kesiştiği, karmaşık bir problemdir. Yılda yarım milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu durum, ailelere ve topluma çok büyük zarar veriyor" ifadesini kullanan Fedotov, Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü'nün özellikle bu sorunun çözümüne dikkati çekebilmek için önemli rol oynadığının altını çizdi.

Fedetov, bu yıl "Adalet için Sağlık-Sağlık için Adalet" sloganı ile özellikle uyuşturucu madde kullanımının yol açtığı sosyal sorunlara dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kronik bir sağlık bozukluğu olan uyuşturucu bağımlılığının uluslararası standartlar ve bilim ile uyumlu olarak önlenmesi ve tedavi edilmesi gerekiyor. Sağlık ve hukuk birimlerinin iş birliği içinde çalışması, yasal boşlukların giderilmesi, genç ve kadınları da kapsayıcı çözüm önerilerini bulunması, ayrımcılıkla mücadele ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle rahatsızlığı olan insanlara yönelik hapis cezaları için alternatifler bulunmasında önemli rol üstlenecektir."

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!