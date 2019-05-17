Uyuşturucu sattığı iddia edilen müzisyen tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Polis, eğlence mekanlarında müzisyenlik de yaptığı öğrenilen Ali A'nın (29) merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddiası üzerine harekete geçti.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçiren zanlı adliyeye sevk edildi.

Ali A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)