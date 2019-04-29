Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9455
  • 6,6439
  • 244.975
  • 94.472
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Uyuşturucu kaçakçıların akıl almaz yöntemi Mamba'ya takıldı

Uyuşturucu kaçakçıların akıl almaz yöntemi Mamba'ya takıldı

Uyuşturucu kaçakçıların akıl almaz yöntemi Mamba'ya takıldı

Van’da narkotik madde arama köpeği Mamba’nın da katıldığı operasyonda, bir tırdaki 6 adet bisikletin gövdesine zulalanmış 4 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van - Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 20 plaka sayılı bir tırda arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Mamba’nın da katıldığı detaylı aramada; araçta bulunan 6 adet bisikletin gövdesine zulalanmış toplam 4 kilo 680 gram eroin maddesi ele geçirildi. 

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak O.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Brezilya’da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzincan'da vatandaşlar tarafından görüldü

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi