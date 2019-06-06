  • $5,7494
  • 6,4685
  • 246.37
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
06 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 08:00

Üvey anne şiddetini çocuklar ihbar etti

Üvey anne şiddetini çocuklar ihbar etti

Üvey annesinin dövdüğü A.B.T.’nin çığlıklarını duyan arkadaşları, ailelerinin telefonuyla polisi aradı. Küçük kız devlet korumasına alındı.

Adana'da dün iddiaya göre Hüsne T., eşi Mustafa T.’nin ilk eşinden olan kızı A.B.T.’yi (7) dövdü. Sesini duyan arkadaşları, eve gidip üvey anneye tepki gösterdi. Hüsne T. ise sopa ve televizyon kumandası atarak karşılık verdi. Çocuklar bunun üzerine ailelerinin cep telefonuyla polisi aradı. Adrese giden polis, Hüsne T.’yi gözaltına aldı. A.B.T. de Çoçuk Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. 4 yıl önce annesiyle boşanan babasının daha sonra evlendiği eşine teyze dediğini belirten A.B.T. şöyle konuştu:

Beni sürekli dövüyor

"Babam evdeki eşyaları satıp kumar oynamaya gidiyordu. Bu yüzden annemle boşandılar. Teyzem ise bana hep kızıyor, sürekli azarlıyor, bağırıyor. Ama beni dövdüğünü babama söylemiyorum.” 

Babası eşinden şikayetçi olmadı

Polis merkezine ifadeye çağrılan baba Mustafa T. ise, “İki gündür inşaatta çalışıyorum, evde yoktum. Eşimin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Şikayetçi değilim” diye konuştu. Hüsne ve Mustafa T. çifti serbest bırakıldı. Arkadaşları sayesinde üvey anne zulmünden kurtarılan A.B.T. de devlet korumasına alınarak Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.

Mezarlık Ziyaretine Giden Kadının Başına Bakın Ne Geldi !

<p>Olay, Polonya?da meydana geldi. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin yolun orta

Bayılttığı Adama Araba Çarpmasın Diye Bakın Ne Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.