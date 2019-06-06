Üvey anne şiddetini çocuklar ihbar etti
Üvey annesinin dövdüğü A.B.T.’nin çığlıklarını duyan arkadaşları, ailelerinin telefonuyla polisi aradı. Küçük kız devlet korumasına alındı.
Adana'da dün iddiaya göre Hüsne T., eşi Mustafa T.’nin ilk eşinden olan kızı A.B.T.’yi (7) dövdü. Sesini duyan arkadaşları, eve gidip üvey anneye tepki gösterdi. Hüsne T. ise sopa ve televizyon kumandası atarak karşılık verdi. Çocuklar bunun üzerine ailelerinin cep telefonuyla polisi aradı. Adrese giden polis, Hüsne T.’yi gözaltına aldı. A.B.T. de Çoçuk Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. 4 yıl önce annesiyle boşanan babasının daha sonra evlendiği eşine teyze dediğini belirten A.B.T. şöyle konuştu:
Beni sürekli dövüyor
"Babam evdeki eşyaları satıp kumar oynamaya gidiyordu. Bu yüzden annemle boşandılar. Teyzem ise bana hep kızıyor, sürekli azarlıyor, bağırıyor. Ama beni dövdüğünü babama söylemiyorum.”
Babası eşinden şikayetçi olmadı
Polis merkezine ifadeye çağrılan baba Mustafa T. ise, “İki gündür inşaatta çalışıyorum, evde yoktum. Eşimin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Şikayetçi değilim” diye konuştu. Hüsne ve Mustafa T. çifti serbest bırakıldı. Arkadaşları sayesinde üvey anne zulmünden kurtarılan A.B.T. de devlet korumasına alınarak Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.