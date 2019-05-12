Üsküdar'da apartmanda çıkan yangın korkuttu

Üsküdar'daki Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın beşinci katından bugün saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden yangın çıkt. Yükselen dumanlar büyük paniğe neden oldu. Sebebi henüz belirlenemeyen olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Binanın beşinci katı kullanılamaz hale gelirken, olaydan olumsuz etkilenen herhangi birinin olmadığı belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yoğun kalabalığı uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti. Olay sırasında sokakta olduğunu belirten vatandaş, “Bildiğimiz kadarıyla dairede yaşayan yok. Alev yükselmedi. Sadece çatıdan duman yükseldi” dedi.

İHA