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  3. Üsküdar sahilinde, bir erkeğe ait ceset tespit edildi

Üsküdar sahilinde, bir erkeğe ait ceset tespit edildi

Üsküdar sahilinde, bir erkeğe ait ceset tespit edildi

Üsküdar sahilinde, bir erkeğe ait ceset tespit edildi. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar polise, denizde hareketsiz yatan bir kişi gördükleri ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen polisin bilgi vermesi üzerine, botla bölgeye gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, cesedi bota çıkararak Harem istasyonuna götürdü.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA


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