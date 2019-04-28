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  3. Uşak'ta gaz sızıntısı sonucu patlama: 1 yaralı

Uşak'ta gaz sızıntısı sonucu patlama: 1 yaralı

Uşak'ta gaz sızıntısı sonucu patlama: 1 yaralı

Uşak'ta gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dudu Altınel'in (67) yaşadığı Atatürk Mahallesi 2. Sümbül Sokağı'ndaki 2 katlı evde tüpten sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Ev sahibi kadın, komşuları tarafından yaralı olarak dışarı çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Dudu Altınel, olay yerine gelen ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaptı.

AA

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