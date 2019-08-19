Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5706
  • 6,1832
  • 270.76
  • 96274.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Uşak'ta ehliyetsiz sürücü faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta ehliyetsiz sürücü faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta ehliyetsiz sürücü faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan ve yine alkollü bir şekilde direksiyon başına geçtiği iddia edilen şahsın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çıkıp ağaçlara çarptı. Bazı kısımları parçalanarak hurdaya dönen otomobilde 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı.

 Kazada ayrıca otomobilde bulunan bir köpek de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı’nda meydana geldi. Hasan K.'nin (37) kullandığı 33 EFA 65 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulmaya başlayan otomobil önce orta refüje çıktı ardından ağaçlara çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan Ahmet Gezer (22) ile Murat Hartan'in (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Hasan K. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada ayrıca otomobilde bulunan 1 köpek de yaralandı.

Yaralanan köpek belediye ekipleri tarafından kaza yerinden alınarak tedavisi için hayvan barınağına götürüldü. Sürücünün ehliyetine daha önceden de alkollü olduğu için el konulmuş Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı inceleme sonrası, hayatını kaybeden 2 kişi Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılarak cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve sürücü olduğu öğrenilen şahsın alkollü olduğu belirtildi. Hasan K.’nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis tarafından başlatılan tahkikat devam ediyor

İHA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ziynet düğün için kesenin ağzını açtı
Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası! Simge Sağın ve Metin Hara...
Aleyna Tilki İzmir'i salladı! 'Sarılalım mı Aley Baba?'
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Nebahat Çehre'den Beren Saat'e duygusal mesaj!
<p>Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Seğmenler Mahallesi Karanfil Sokak´ta meydana geldi. Kaldırımda yürü

Süs Köpeğiyle Dalaşan Sokak Köpeğine Tekme Attı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden alındı! İçişleri fotoğrafları yayınlandı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı