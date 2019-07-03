Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6256
  • 6,34
  • 257.555
  • 100.168
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Ünlü turizmci Sinan Vardar'ın teknesi soyuldu

Ünlü turizmci Sinan Vardar'ın teknesi soyuldu

Ünlü turizmci Sinan Vardar'ın teknesi soyuldu

Bodrum’da artan hırsızlık olaylarının son mağduru ünlü turizmci Sinan Vardar oldu. Vardar’ın teknesindeki elektronik aksamları çalan hırsızlar jet skiyle kaçtı.

Yaz aylarında 180 bin olan nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Bodrum'da son günlerde yaşanan hırsızlık olayları esnafı ve tatilcileri huzursuz ediyor. Sezon başından bu yana plajlarda yaşanan hırsızlık olayları emniyeti harakete geçirirken en son yaşanan olay bu kadarına da 'pes' dedirtti. Olayın mağduru ünlü turizmci Sinan Vardar Türkbükü'nde demirli teknesinin soyulduğunu görünce şok geçirdi. Hırsızların sabaha karşı girdikleri teknenin tüm elektronik aksamlarını söktükleri belirlendi. Vardar ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hırsızlar tekneleri soyduktan sonra jet-ski'yle kaçıyor.
 
TEKNEYİ KOMPLE GÖTÜREN VAR

Hırsızlık mağduru Vardar 13 metrelik teknesinden 50 bin euroluk teknik malzemenin çalındığını söyledi. Edinilen bilgiye göre daha öncede 9 tekne soyuldu ve bazı 'beach' sahipleri hırsız nöbetine başladı. Tekne hırsızlıklarının organize bir çete tarafından yapıldığını düşünen tekne sahipleri birkaç teknenin komple çalındığını da söylüyor.
 
50 BİN LİRA DEĞERİNDE

Hırsızların Tilkicik koyunda 5., Gölköy'de 2, Hebil ve Yalıkavak'ta birer olmak üzere 9 tekneyi soydukları ve bazı tekneleri de çaldıkları öğrenildi. Önceki gece ise Gündoğan'da da yeni bir tekne çalındı. Vardar, "Sağ olsunlar jandarma ve sahil güvenlik çok ilgilendi. Zararımız yaklaşık 50 bin lira civarında. Adamlar çeteymiş. tekneleri soymak için jet ski ile geliyorlar ve malzemeleri alıp kaçıyorlarmuş. Bazen de tekneleri komple çalıyorlamış. İşte en son bana denk geldi. Gereği yapılıyor. Sahil güvenlik oldukça dikkatli" dedi.
 
8 METRELİK ZODYAK KAYIP

Bu arada yaşanan hırsızlık olaylarında sadece tekneler hedefte değil. Önceki gün bir otele ait 8 metrelik zodyak çalındı. Bir süre önce de bir işletmeye ait jetski ortadan kayboldu.
 
(Sabah)
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Mesut Özil ile Amine Gülşe'yi orada görenler büyük şaşkınlık yaşadı!
Yatırım yapmıyorum yatıyorum  
Melisa Şenolsun Mafya olmak istiyor
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm
<p>Hiç çikolata yememiş çocuklara sihirbazlıkla çikolata hediye eden adam ve çocukların şaşkınlığı g

Hiç Çikolata Yememiş Çocukların Şaşkınlığı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi