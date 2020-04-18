Ünlü tekstilcinin eşi de 4 gün sonra yaşamını yitirdi

Denizli'nin ilk tekstil yatırımcılarından Besalet Küçüker (82), 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Küçüker'in 80 yaşındaki eşi Nezahat Küçüker de eşinden 4 gün sonra hayata gözlerini yumdu.

Koronavirüs nedeniyle bir süre önce Servergazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nezahat Küçüker, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Koronavirüsü yendiği, son testinin negatif çıktığı belirtilen Küçüker'in kalp yetmezliği nedeniyle yaşama veda ettiği açıklandı.