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Üniversiteli Ertunç, apart dairede ölü bulundu

Üniversiteli Ertunç, apart dairede ölü bulundu

Isparta'da üniversite öğrencisi Ertunç Ç. (20) kaldığı apart dairede ölü bulundu.

Şarkikaraağaç ilçe merkezindeki bir aparttaki dairede kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ertunç Ç.'den haber alınamaması üzerine, apart sahibinin eşi dün gece kontrol etmek için gencin odasına girdi. Ertunç Ç.'yi banyodaki demire, halat benzeri bir şeyle boynundan asılı halde bulan kadın, bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan diğer aparttaki öğrenciler yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemede Ertunç Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kız arkadaşıyla tartıştığı ve bu nedenle intihar ettiği değerlendirilen Ertunç Ç.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için morga konuldu. Ertunç Ç.'nin cenazesinin Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.

REKTÖRDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, olayın ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Rektör Diler mesajında, "Üniversitemiz Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ertunç Ç.'nin vefatını derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Öğrencimize Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

(DHA)


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