Üniversiteler tatil mi? Corona virüsü nedeniyle üniversiteler tatil olur mu?

Corona virüsü nedeniyle üniversitelerin tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Üniversiteler tatil mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de bir kişide koronavirüs olduğunu açıklamasının ardından vatandaşlar okulların ve üniversitelerin tatil olup olmayacağını araştırıyorlar. Bazı üniversiteler eğitime ara verirken, bazıları ise sanal sınıflar oluşturacağını açıkladı. Haberimiz içerisinden hangi üniversitelerin tatil olduğuna ulaşabilir, güncel açıklamaları öğrenebilirsiniz.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Maltepe Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şahin KARASAR 20 Mart 2020 günü akşamına kadar devam kaydı alınmayacağını duyurdu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, koronavirüs nedeniyle 20-26 Nisan arasında yapılması planlanan bahar tatilini 16-29 Mart arasına aldıklarını açıkladı.

Üniversite, normal şartlarda bir hafta olan bahar tatilini, iki haftaya çıkarmış oldu.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ BAHAR TATİLİNİ ÖNE ÇEKTİ

Kadir Has Üniversitesi, koronavirüsü nedeniye alınan önlemler kapsamında bahar tatilini öne çekti. Üniversite derslere mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağını duyurdu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de, üniversitelerinde koronavirüsü ile ilgili aldıkları önlemler kapsamında bahar tatilininin öne çekilerek 11-20 Mart tarihleri arasına aldıklarını, derslerin mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağı bilgilendirmesinde bulundu.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Koronavirüsü nedeniyle derslere uzaktan devam etme kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm dersleri, online platformlarda devam ettirme kararı aldı. Üniversite yönetimi online derslerin programının hafta sonu itibariyle duyurulacağını açıkladı. Kararın alınmasında öğrencilerin, koronavirüsün yarattığı panik ve kaygı sürecini sağlıklı bir şekilde geçmeleri ve eğitim öğretimlerinin aksamamasının amaçlandığı ifade edildi. Üniversitenin konu hakkındaki kararları için resmi duyurularının dikkate alınmasına ve virüsten korunma adına yapılan duyurulara itibar edilmesi belirtildi.

AKEV ÜNİVERSİTESİ

Antalya AKEV Üniversitesi'nde eğitime iki gün ara verildi. Bu süreçte üniversitenin tüm alanlarının dezenfekte edileceği kaydedildi.

Antalya AKEV Üniversitesi, corona virüs salgını nedeniyle dezenfeksiyon işlemi başlatıyor. Alınan kararla üniversitede öğretime iki gün ara verildi. Bu süreçte üniversitenin tüm alanları temizlenirken, dezenfeksiyon işlemi yapılacağı kaydedildi. Bu sayede öğrenci ve akademisyenlerin sağlığının ve olası bir olumsuzluğun önlenmesinin planlandığı belirtildi.

MEF ÜNİVERSİTESİ'NDEN TATİL KARARI

MEF Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle İngilizce hazırlık sınıflarının internet üzerinden ders almaları kararı aldı. Üniversite ayrıca, hazırlık sınıfı dışındaki tüm bölümlerin 12-13 Mart günlerinde tatil olacağını açıkladı. 16-20 Mart tarihlerinde ise tüm dersler internet üzerinden olacak.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

Koronavirüsü nedeniyle üniversitelerinin senatosunun acil eylem planını görüşmek üzere toplandığına dikkat çeken Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, NeoTech kampüsümüzün sağladığı bilgi teknoloji ve iletişim altyapı olanakları sayesinde, hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı ders yapılmasına imkan veren sanal sınıf platformumuzla öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerinin aksamayacağını ifade etmek isterim dedi.