Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8361
  • 6,5577
  • 239.906
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Üniversite öğrencisi yüzmek için girdiği ırmakta kayboldu

Üniversite öğrencisi yüzmek için girdiği ırmakta kayboldu

Üniversite öğrencisi yüzmek için girdiği ırmakta kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan üniversite öğrencisinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

x

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan üniversite öğrencisinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışma başlatıldı.

Ankara Üniversitesinden bir grup öğrenci kamp yapmak için Köprülü Kanyon Merkezi'ndeki Beşkonak Mahallesi'ne geldi. 

Burada serinlemek için Köprüçayı Irmağı'na giren öğrencilerden Bekir Hekim, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 

Hekim'in arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma, itfaiye, İHH Arama Kurtarma ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

JAK ekiplerinden 3 dalgıç ırmakta, diğer ekipler ise ırmağın çevresinde arama çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından, Oluk Köprü Mevkisi'ndeki dip akıntısının çok kuvvetli olması nedeniyle çalışmaya ara verdi.

Ekiplerin arama çalışmasına yarın devam edeceği öğrenildi. 

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hatice Demet Akalın'a ateş püskürdü
Oğlunu kaybeden Eşref Kolçak zor günler geçiriyor
Serenay Aktaş ve Hakan Sabancı yeniden bir arada
Nilperi'nin Bebek'te gece yürüyüşü
Sinan Akçıl'ın eski sevgilisinden evliliğe ilk yorum
Yumurtalı sandviç tarifimiz ile mutlu bir güne ´merhaba´ diyebilirsiniz...

Sabah kahvaltıda ne yesem diye düşünüyorsanız sizin için harika bir tarifimiz var: Yumurtalı sandviç

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ölüme ramak kala genç kızı polis kurtardı