Üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesi Kadıpaşa Mahallesi'nde bir parkta, üniversite öğrencisi H.B.B, A.C.S. ve A.V. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



A.V., yanındaki bıçakla H.B.B.'yi göğsünden yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yaralı öğrenci, özel hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili A.V. ile A.C.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.V., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öğrenciler arasındaki kavganın "kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edildi.

AA