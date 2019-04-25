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  3. Üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Antalya'da üniversite öğrencileri arasında "kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesi Kadıpaşa Mahallesi'nde bir parkta, üniversite öğrencisi H.B.B, A.C.S. ve A.V. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

A.V., yanındaki bıçakla H.B.B.'yi göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yaralı öğrenci, özel hastaneye kaldırıldı. 

Olayla ilgili A.V. ile A.C.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.V., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğrenciler arasındaki kavganın "kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edildi.

AA

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