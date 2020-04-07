Şerbetli un helvası nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik un helvası tarifi!

Kandil günlerinden en çok yapılan tatlılar arasından un helvası yerini alıyor. Hem pratik hem de ucuz malzemelerle yapılan "şerbetli un helvası nasıl yapılır?" Berat Kandili sebebiyle ailesine evde un helvası yapmak isteyen vatandaşlar konuyu ilgiyle takip ediyor. Herkesin severek yediği lezzetli ve pratik un helvası tarifi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

UN HELVASI MALZEMELERİ NELERDİR?

2 su bardağı un (kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml.)

1 su bardağı sıvı yağ.

ŞERBETİ İÇİN;

2 buçuk su bardağı su

1 buçuk su bardağı toz şeker

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak, şerbetini hazırlamak için,toz şeker ve su tencereye koyulup kısık ateşte erimeye bırakılır.

Çelik, geniş ve derin bir tencereye, sıvı yağ ile un koyulur.

Unun kokusu çıkana kadar, orta ateşte sürekli karıştırarak kavrulur.

Unun kokusu çıkmaya başlayınca ocağın altı kısılır ve kısık ateşte rengi koyulaşıncaya kadar karıştırarak kavrulur.

Arzu edilen renge ulaşınca 1 taşım kaynatılıp, ocaktan alınan şerbet kavrulan unun üzerine dökülür.

Dökme işlemi esnasında, sıçramalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Şerbet döküldükten sonra, unun topaklanmadan şerbeti çekmesi için hızlı hızlı karıştırılır ve ocaktan alınır.

Kaşığın arka tarafı ile iyice bastırarak karıştırılıp, un helvası hazır edilir.

Ilınan helvadan biraz alınıp kaşığın içerisine bastırılır ve ters çevrilerek kaşıktan çıkartılıp servis tabağına dizilir.

Soğuduktan sonra üzerine arzuya göre, tarçın, hindistan cevizi veya ceviz içi serpiştirilip servise sunulur.

Ben helvayı kaşık ile şekillendirdim.Arzu ederseniz helvayı silikon kaplara bastırarak ta şekillendirebilirsiniz.

Bu tarif ile, kaşık ile şekillendirilmiş 30 adet helva elde ediliyor.