Ümraniye'de otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı
İstanbul Ümraniye'de, park halindeki 4 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Küçüksu Caddesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından park halindeki 4 araca çarptı.
Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.