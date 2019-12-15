Ümraniye'de otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Küçüksu Caddesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından park halindeki 4 araca çarptı.



Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.