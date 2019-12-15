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  3. Ümraniye'de otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

Ümraniye'de otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

Ümraniye'de otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

İstanbul Ümraniye'de, park halindeki 4 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Küçüksu Caddesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından park halindeki 4 araca çarptı.

Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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