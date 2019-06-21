Ümraniye'de iki hırsız bekçiler tarafından yakalandı

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Sadık Kahraman

İSTANBUL (İHA) -

Ümraniye Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde geçtiğimiz gün saat 04.50 sıralarında çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri iki şahsı durdurdu. Adları Kerem Ş. (19) Y.A. olan iki şahsın tedirgin davranışları üzerine bekçiler bölgedeki metro şantiyesinde ve çevrede aramalar yaptı. Aramalarda 5 adet telefon ve içerisinde kartların olduğu bir adet cüzdan bulundu. Çalışmaların devamında şahısların yakalandıkları yere yaklaşık 100 metre uzaklıkta içerisinde kimlik ve kartların olduğu bir kadın çantası bulundu. Ayrıca şahısların aynı gece Yamanevler Mahallesi’nde bir evde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Evden çalınan eşyalar ev sahibine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)