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  3. Ümraniye'de feci kaza! Halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı

Ümraniye'de feci kaza! Halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı

Ümraniye'de feci kaza! Halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı

Ümraniye 'de dönüş yapan halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde dönüş yapan 34 SNV 48 plakalı Ferhatpaşa-Çamlıca Güzergahı'nda çalışan Özel Halk Otobüsü dönüş yapmak istediği sırada freni boşaldığı iddia edilen vinç yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 8 yolcu ile birlikte kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

Görgü tanıkları kamyonun kornalar basarak iki araca çarptığını daha sonra duramayarak dönüş yapan otobüse çarptığını söyledi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. 

(DHA)

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