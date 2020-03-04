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Uludere-Uzungeçit yoluna çığ düştü

Uludere-Uzungeçit yoluna çığ düştü

Şırnak’ın Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasındaki ulaşımı sağlayan yola çığ düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açmak için çalışmalara başladı.

Uludere-Uzungeçit yolunun Taninan bölgesine çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Çığ alanında dedektör cihazlarla dinleme ve inceleme yapılırken, kar yığınları arasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yolun tekrar ulaşıma açılması içini harekete geçen karayolları ekipleri, karın bir kısmını temizledi. İkinci kez çığ düşme ihtimali nedeniyle ses bombası patlatılarak riskli alanlardaki kar kütleleri düşürüldü.

Çığ riskinin ortadan kaldırılması sonrası yol açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İHA


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