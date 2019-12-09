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  3. Uludağ'da kayıp iki dağcı drone ile arandı

Uludağ'da kayıp iki dağcı drone ile arandı

Uludağ'da kayıp iki dağcı drone ile arandı

Uludağ’da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan ilk defa iz bulunması, arama kurtarma çalışmalarının yönünü değiştirdi. Efe Sarp'a ait olan montun bulunduğu Kürekli Şelalesi ve civarı drone ile görüntülendi.

Uludağ'da kayıp iki amatör dağcı Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Efe Sarp'ın Uludağ’a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sekizinci günde ise ekipler montun bulunduğu bölgede drone ile görüntüledi.

İHA


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