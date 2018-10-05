Uludağ diken üstünde: Bu yıla kadar böyle bir olayla karşılaşmadım

Ormanla iç içe olan mahalledeki yetiştiriciler, gündüzleri dağda beslenen, akşamları da orman içindeki damlara alınan ineklerinin telef edilmesi nedeniyle hayvanlarını ayılardan korumak için gözleri önünde otlatıyor.

Mahalle muhtarı Hasan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde besicilerin ayılardan yana dertli olduğunu söyledi.

Dağda beslenen ineklerden 11'inin ayılar tarafından telef edildiğini aktaran Acar, "Üreticilerimiz hayvanlarını dışarı salamaz hale geldi. Mahallenin ihtiyarlarıyla da görüşüyoruz. Böylesi hiç görülmemiş. 10 günde bu kadar zarar verdiler. Bununla ilgili kaymakamlığa dilekçe verdik. Kaymakam bey ilgili kurumlara bildirdi, sonuç bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayıları öldürmenin cezasının olduğunu anlatan Acar, "Çok zor durumdayız. Sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz. Üreticilerimiz hayvanlarını damlarından çıkaramaz hale geldi. Ayının ilerleyen günlerde insanlara da saldırmasından korkuyoruz. Ayı, kurt gibi boğmuyor. Hayvanı neresinden yakalarsa yemeye başlıyor. Bu hayvanların sigortası da yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.

Besicilerden Saim Oruç (56) da çocukluktan beri ineklerle içli dışlı olduğunu, 40 kadar büyükbaş hayvan beslediğini dile getirerek, "Son günlerde ayılarla başımız dertte. Ayılar 10 gün içinde 5 ineğimi yedi. Daha önceden çok nadir, yılda bir kez filan başımıza böyle olay geliyordu. Ama son 10 günde köyden 11 ineği ayılar yedi. Böylesi hiç başımıza gelmemişti." diye konuştu.

Hayrettin Seymen (43) de 58 ineğinden 6'sının ayılarca telef edildiğini belirterek, "Akşam ezanından sonra saldırıyorlar. Bu yıla kadar böyle bir olayla karşılaşmadım. Zararım büyük. Kimseden bir beklentim yok. Ayıyı da vuramıyoruz, cezası var. Bunların çaresine bakılırsa güzel olacak. Tek gelir kaynağımız bu." ifadesini kullandı.

Kaymakamlığı yetkilileri, mahalle muhtarlığından kendilerine dilekçe verildiğini, konunun araştırılması için ilgili kurumlara yazı yazıldığını bildirdi.

(AA)