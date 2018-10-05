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Uludağ diken üstünde: Bu yıla kadar böyle bir olayla karşılaşmadım

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Uludağ eteklerinde yer alan Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Başköy Mahallesi'nde oturan besiciler, 10 günde 11 ineği telef eden ayı saldırısı nedeniyle hayvanlarını yerleşim alanı dışına salmaz oldu.

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Ormanla iç içe olan mahalledeki yetiştiriciler, gündüzleri dağda  beslenen, akşamları da orman içindeki damlara alınan ineklerinin telef edilmesi  nedeniyle hayvanlarını ayılardan korumak için gözleri önünde otlatıyor.

Mahalle muhtarı Hasan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son  günlerde besicilerin ayılardan yana dertli olduğunu söyledi.

Dağda beslenen ineklerden 11'inin ayılar tarafından telef edildiğini  aktaran Acar, "Üreticilerimiz hayvanlarını dışarı salamaz hale geldi. Mahallenin  ihtiyarlarıyla da görüşüyoruz. Böylesi hiç görülmemiş. 10 günde bu kadar zarar  verdiler. Bununla ilgili kaymakamlığa dilekçe verdik. Kaymakam bey ilgili  kurumlara bildirdi, sonuç bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayıları öldürmenin cezasının olduğunu anlatan Acar, "Çok zor  durumdayız. Sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz. Üreticilerimiz hayvanlarını  damlarından çıkaramaz hale geldi. Ayının ilerleyen günlerde insanlara da  saldırmasından korkuyoruz. Ayı, kurt gibi boğmuyor. Hayvanı neresinden yakalarsa  yemeye başlıyor. Bu hayvanların sigortası da yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.

Besicilerden Saim Oruç (56) da çocukluktan beri ineklerle içli dışlı  olduğunu, 40 kadar büyükbaş hayvan beslediğini dile getirerek, "Son günlerde  ayılarla başımız dertte. Ayılar 10 gün içinde 5 ineğimi yedi. Daha önceden çok  nadir, yılda bir kez filan başımıza böyle olay geliyordu. Ama son 10 günde köyden  11 ineği ayılar yedi. Böylesi hiç başımıza gelmemişti." diye konuştu.

Hayrettin Seymen (43) de 58 ineğinden 6'sının ayılarca telef  edildiğini belirterek, "Akşam ezanından sonra saldırıyorlar. Bu yıla kadar böyle bir olayla karşılaşmadım. Zararım büyük. Kimseden bir beklentim yok. Ayıyı da vuramıyoruz, cezası var. Bunların çaresine bakılırsa güzel olacak. Tek gelir  kaynağımız bu." ifadesini kullandı.

Kaymakamlığı yetkilileri, mahalle muhtarlığından kendilerine dilekçe verildiğini, konunun araştırılması için ilgili kurumlara yazı yazıldığını  bildirdi.

(AA)

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