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  3. Ulaşıma sel engeli! D-650 kapandı, YHT hattı da zarar gördü

Ulaşıma sel engeli! D-650 kapandı, YHT hattı da zarar gördü

Ulaşıma sel engeli! D-650 kapandı, YHT hattı da zarar gördü

Sakarya'nın Gevye ilçesinde, D-650 yolu Bağlarbaşı mevkinde yağışın ardından dağdan inen çamurla karışık yağmur suları karayolunu kapladı. Sel suları nedeniyle Sakarya- Geyve yönü sel suyuyla kaplandı. Çok sayıda araç mahsur kalırken araç konvoyu Karaçam'a kadar uzandı. Aynı zamanda çamurlu sel suları nedeniyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı da zarar gördü.

Geyve'deki Bağlarbaşı ve Dereköy mahallelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağdan inen çamurlu yağmur suları, D-650 yolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken bir çok araç da selde mahsur kaldı. Kara yolları ve çevre belediyelerin iş makineleri ve itfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Aynı zamanda çamurlu sel suları nedeniyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı da zarar gördü. Ankara'dan gelen Yüksek Hızlı Tren hattında oluşan heyelan nedeniyle tren Bilecik'te bekletildi. Trenden indirilen yolcular otobüslerle Arifiye garına götürüldü. Daha sonra da burada bekleyen trene bindirilip İstanbul'a gönderildi. Tren yolu hattında onarım çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

(DHA)

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