Uğultu sesi mi duyuldu? İstanbul'daki uğultu sesi neydi?

İstanbul'daki uğultu sesi neydi? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılıyor. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve İstanbul çeşitleri semtlerinde kaydedildiği görülen görüntülerde dışarıdan bir yükselen ve anlam verilemeyen bir uğultu sesi duyuluyor. Uğultu sesinin depremden hemen önce duyulduğu iddia ediliyor.

UĞULTU SESİ NEYDİ?

Dün gece duyulan uğultu sesinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Uçak geçiş sesini andıran uğultunun sebebinin ne olduğu ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ses duvarını aşan bir uçağın u sesi çıkarabileceği ve duyulan sesin de bir uçağa ait olduğu sosyal medyada sıkça konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

Konu üzerine Prof. Dr. Şerif Barış, deprem dalgalarının yayılırken ses yaptığını belirterek, 'Uğultu' olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur." şeklinde açıklamada bulundu.



DEPREMİN UĞULTU SESİ OLUR MU?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu işlemler sırasında bazen depremin sesi de yeryüzünden duyulabilir hale gelir. Dün akşam İstanbul'da duyulduğu iddia edilen ses deprem öncesi levhaların hareket sesi olabilir.

UĞULTU SESİ İLE İLGİLİ ATILAN BAZI TWEETLER

tafo

#ugultu acayip bi ses

Atakan Cansever

Mood #uğultu

Lord of Halil Crown

Arkadaşlar hiç mi pubg oynamadınız uçaktan drop düşüyo onun sesi bu #uğultu

ÖZ

Bu nasıl bir uğultu? Bu gece uyuyamaz olduk. #depremistanbul #uğultu