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  3. Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde düzenlenen Uçurtma Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Düziçi Meslek Yüksekokulu önündeki mesire alanında düzenlenen etkinlikte, Düziçi Haruniye Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, rengarenk onlarca  uçurtmayı göklerle buluşturdu. Etkinlikte çocuklar, uçurtma nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır ve nasıl uçurulur konularını öğrendikten sonra uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı.

Düziçi Haruniye Ortaokulu Müdürü Elif Aksay, ilçede kış mevsiminin uzun ve yoğun yaşandığını belirterek, bu sene ilk defa uçurtmaları gökyüzü ile buluşturduklarını söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de güvenlik önlemini aldığı etkinliği katılan öğrenciler, "Bu sene ilk defa uçurtma uçurarak baharın gelişine 'merhaba' dedik. Çok mutluyuz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

(İHA)

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