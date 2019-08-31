Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri nedir? E devlet ücretli öğretmenlik başvuru işlemleri

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri nedir? sorusu ücretli öğretmenlik yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 29 Ağustos itibari ile öğretmenler e-devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunabiliyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı için başvurular, E devlet üzerinden 2019 yılı KPSS puanları açıklanması itibari ile alınmaya başlandı. Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

29 Ağustos tarihinde başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 6 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek.

Adaylar açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

2 yıllık önlisans mezunları ile üniversitelerin 3. ve 4. Sınıf öğrencileri öğrenim belgeleri ile ihtiyaç duyulan branş olduğu durumda başvuru yapabilmektedirler.

E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.