Twitter çöktü mü, neden tweet atılamıyor? Tweetdect twitter neden açılmıyor?

“Twitter çöktü mü?” sorusu araştırılıyor. Neden tweet atılamıyor, Tweetdeck çöktü mü? Sosyal paylaşım ağları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu ağlara erişim sıkıntısı yaşanması ile kullanıcıları olumsuz etkiliyor. 2 Ekim itibari ile Tweetdeck'e giren kullanıcılar hesaplarını açamazken, tweet atmak da söz konusu olmuyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter çöktü mü?” sorusu araştırılıyor. . Tweetdeck'e giren kullanıcılar hesaplarını açamazken, tweet atmak da söz konusu olmuyor. Benzer sorun Twitter'a da yansımış durumda. Kullanıcılar Twitter'da hesaplarına erişebiliyor olsa da, tweet atarken sıkıntı yaşanabiliyor, hata mesajıyla karşılaşılabiliyor.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

NTV'nin haberine göre konu ile ilgili Twitter kanadından yapılan açıklamada sorunun varlığı kabul edildi. Aynı açıklamada platformun en kısa sürede sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirilebilmesi adın çalışıldığının altı çizildi.