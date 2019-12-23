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Tuzla'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı

Tuzla'da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı

Tuzla tersanesinde bulunan bir geminin depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tuzla tersanesinde saat 14.30 sıralarında bir geminin depo kısmında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle tersane çalışanları panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

DHA


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