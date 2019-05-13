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  3. Tuzla'da freni patlayan minibüs İETT otobüsüne çarptı

Tuzla'da freni patlayan minibüs İETT otobüsüne çarptı

Tuzla'da freni patlayan minibüs İETT otobüsüne çarptı

Tuzla’da freni patlayan minibüs durakta bekleyen İETT otobüsüne hızla çarptı. Feci kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tuzla Aydınlı Mahallesi Çamlıbelde Yolu Caddesi üzerinde 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. idaresindeki minibüs, frenlerinin patlamasıyla kontrolden çıktı. Yolda ilerleyen minibüs o sırada durakta yolcu almak için bekleyen A.Ö. yönetimindeki İETT otobüsüne hızla çarptı. Kazada bir kadın yolcu kolundan yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İHA

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