TÜYAP kitap fuarı nerede, nasıl gidilir? 2019 TÜYAP kitap fuarı ne zaman, ücretli mi?

TÜYAP kitap fuarı 2019 ne zaman, ücretli mi? sorusu arama motorunda kitap severler tarafından araştırılmaya başladı. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2019 bu yıl da TÜYAP'ta yapılıyor. Çok sayıda okurun imza günleri, etkinlikler ve yazarlarla buluşacağı TÜYAP kitap fuarı günleri merak ediliyor. Dokuz gün boyunca sürecek TÜYAP kitap fuarı 2019 ne zaman? İşte 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarına ilişkin tüm bilgiler..

TÜYAP KİTAP FUARI 2019 NE ZAMAN?

İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu yıl 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 9 gün boyunca 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor.

TÜYAP KİTAP FUARI ÜCRETLİ Mİ?

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarın giriş bedeli 10 TL’dir. Aynı biletle eş zamanlı düzenlenen ARTİST / İstanbul Sanat Fuarı'nı da ziyaret edilebiliyor.

TÜYAP KİTAP FUARI NEREDE?

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de gerçekleştirilecektir.Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00'da sona erecektir.

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu cad. No:9/1 Büyükçekmece / İSTANBUL

METROBÜS İLE ULAŞIM

METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.