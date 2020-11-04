Tuvalette şişelediler... Sahte içki yuvasına baskın

Evin çatı katındaki plastik varillerde fermente edilen içkilerin, aynı zamanda tuvalet olarak da kullanılan banyoda şişelenmesi dikkat çekti. 988 litresi satışa hazır, 3 bin 250 litresi de fermente halde olmak üzere toplam 4 bin 248 sahte içki ele geçirildi. Bir adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar da uyuşturucuyla yakalanan ev sahibi H.İ. de tutuklandı.

