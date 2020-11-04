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04 Kasım 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

Tuvalette şişelediler... Sahte içki yuvasına baskın

Tuvalette şişelediler... Sahte içki yuvasına baskın
- SONER KAN

Adana Yüreğir'de bir evin, sahte içki üretim merkezine dönüştürüldüğü ihbarını alan polis, adrese baskın düzenledi.

Evin çatı katındaki plastik varillerde fermente edilen içkilerin, aynı zamanda tuvalet olarak da kullanılan banyoda şişelenmesi dikkat çekti. 988 litresi satışa hazır, 3 bin 250 litresi de fermente halde olmak üzere toplam 4 bin 248 sahte içki ele geçirildi. Bir adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar da uyuşturucuyla yakalanan ev sahibi H.İ. de tutuklandı. 

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