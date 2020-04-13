Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Nisan Pazartesi günü çıkan soru…



TUTYA HANGİ ELEMENTİN OSMANLILARDAKİ ADIDIR?



A: Sodyum



B: Çinko

C: Alüminyum

D: Demir

Doğru cevap: B Çinko