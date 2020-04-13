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  3. Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır" Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Nisan Pazartesi günü çıkan soru…

TUTYA HANGİ ELEMENTİN OSMANLILARDAKİ ADIDIR?

A: Sodyum

B: Çinko

C: Alüminyum

D: Demir

Doğru cevap: B Çinko


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