Tutankamon nerenin hükümdarıdır? Güven Bana sorusu Tutankamon nerenin hükümdarıdır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Mısır

B: Çin

C: Moğolistan

D: Hindistan

Doğru cevap: Mısır