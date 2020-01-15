Türkiye'nin konuştuğu Hasan'dan üzücü haber!

Videoda “1,5 senedir dışarıda yaşıyorum. Param genelde olmuyor fakat olursa otelde kalıyorum. Allah'a çok şükür haftada bir param oluyor onunla da otelde kalıyorum” diyen Hasan'a Ankara Valiliğinin sahip çıkmasının ardından tedavisi için de adım atıldı. Vali Vasip Şahin'in “Kendisiyle yakından ilgileniyoruz” açıklamasından sonra Hasan M. dün hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Hasan M., hastanedeki sağlık tarama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezinde (AMATEM) tedavi edilecek.

(İHA)